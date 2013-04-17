加拿大股市：触及近五个月低位，成长忧虑拖累资源股走低

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透多伦多4月17日 - 加拿大股市周三普跌，主要股指触及近五个月低位，资源股跌幅最大，因对全球成长的忧虑与日俱增，且美国企业业绩不佳。
油价也受需求忧虑拖累走低，油气类股承压，急跌2.6%。
投资者对诸如美国银行 和雅虎 等美国企业公布的业绩倍感失望。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌172.63点，或1.42%，报 11,947.29点。稍早跌至11月19日以来最低11,916.64点。
10大类股中九类走低。材料股跌幅最大，重挫3.8%，金融股下跌0.8%。
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。