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市场报道 | 2013年 4月 18日 星期四 05:26 BJT

加拿大股市：触及近五个月低位，成长忧虑拖累资源股走低

路透多伦多4月17日 - 加拿大股市周三普跌，主要股指触及近五个月低位，资源股跌幅最大，因对全球成长的忧虑与日俱增，且美国企业业绩不佳。

油价也受需求忧虑拖累走低，油气类股承压，急跌2.6%。

投资者对诸如美国银行 和雅虎 等美国企业公布的业绩倍感失望。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌172.63点，或1.42%，报 11,947.29点。稍早跌至11月19日以来最低11,916.64点。

10大类股中九类走低。材料股跌幅最大，重挫3.8%，金融股下跌0.8%。

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