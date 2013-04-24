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市场报道 | 2013年 4月 25日 星期四 05:29 BJT

加拿大股市：录得八个月来最大单日升幅，受Barrick Gold急升提振

路透多伦多4月24日 - 加拿大股市周三跳升逾1%，录得逾八个月来最大单日百分比升幅，因商品价格上升，燃点金矿股和油气股升势。

金矿股急升对大盘升势帮助最大。该板块劲涨约7%，因黄金实货买家在金价近期下跌后纷纷买入，令金价上扬。

全球最大金矿商Barrick Gold Corp 公布优于预期的季度业绩，且表示将收紧支出。Barrick Gold跳涨7.6%，市场受到进一步支持。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高179.49点，或1.48%，报12,270.43点。10大类股中有八类收高。

Barrick跳升及金价走高，扶助提振材料类股劲扬约5%。

能源股攀升2.3%，因原油价格上升。(完)
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