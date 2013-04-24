加拿大股市：录得八个月来最大单日升幅，受Barrick Gold急升提振

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市周三跳升逾1%，录得逾八个月来最大单日百分比升幅，因商品价格上升，燃点金矿股和油气股升势。
金矿股急升对大盘升势帮助最大。该板块劲涨约7%，因黄金实货买家在金价近期下跌后纷纷买入，令金价上扬。
全球最大金矿商Barrick Gold Corp 公布优于预期的季度业绩，且表示将收紧支出。Barrick Gold跳涨7.6%，市场受到进一步支持。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高179.49点，或1.48%，报12,270.43点。10大类股中有八类收高。
Barrick跳升及金价走高，扶助提振材料类股劲扬约5%。
能源股攀升2.3%，因原油价格上升。(完)
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。