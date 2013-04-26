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市场报道 | 2013年 4月 27日 星期六 05:26 BJT

加拿大股市：收低，矿业股和能源股大跌

路透多伦多4月26日 - 加拿大股市周五收低，因自然资源股下挫，美国公布的首季经济成长数据不及预期后，市场人气受挫。

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。 。美国为加拿大最大贸易伙伴，美国经济数据逊于预期也令加股承压。

原材料股大跌3.1%，能源股下挫1.1%。两类股占指数权重近四成。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低109.31点，或0.9%，报12,220.20点，本周该指数升1.3%。今日10大类股中有八种收低。(完)
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