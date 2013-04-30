加拿大股市：受SUNCOR提振收涨，年内升至平盘之上

路透多伦多4月30日 - 加拿大主要股指周二录得年内迄今第二大单日百分比涨幅，受助于主要板块绝大多数上扬，以及Suncor Energy Inc 在公布强劲业绩后大涨。

该指数在去过九个交易日中有八日收涨，在本月稍早受商品价格走低拖累回落后反弹，年内迄今升至平盘之上。

投资者密切关注主要央行的动向，欧洲经济数据疲弱，使欧洲央行降息的预期升温。美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日开始为期两天的会议，预计将继续执行购债计划。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨143.83点，或1.17%，收报12,456.50点。10大类股中九类上扬。

加拿大最大能源公司Suncor急升6%，因该公司上调股息54%，称将回购20亿加元的股票，且该公司报告的首季获利超过分析师预期。该股对大盘的提振最大。