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市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 05:42 BJT

加拿大股市：大幅收跌，因商品价格走低

路透多伦多5月1日 - 加拿大主要股指周三下跌逾1%，受累于中国经济数据疲弱拉低商品价格，以及一些加拿大大企业业绩不佳。

4月中国制造业成长意外放缓，因新出口订单减少，在首季成长令人失望后，导致市场再度质疑该国经济成长力道。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布继续执行每月购买850亿美元公债的计划，以压低借贷成本并刺激成长。市场对此感到不安。

咖啡连锁店Tim Hortons Inc 和连锁超市Loblaw Cos Ltd 上扬抵消了部分颓势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌135.21点，或1.09%，报12,321.29点。

10大类股中有八类走低，材料股急跌2%。

能源股回落2%，因油价走低。金融股收跌0.5%。(完)
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