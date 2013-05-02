加拿大股市：收涨，受宏利金融业绩和欧洲央行降息提振

路透多伦多5月2日 - 加拿大主要股指周四收涨，因欧洲央行降息，以及宏利金融 和Great West Life 等保险商公布的获利令人鼓舞。

今日公布的数据显示，美国上周初请失业金人口大幅减少，降至2007-09年衰退初期以来的最低水平，显示尽管经济仍然疲弱，但就业市场持续改善。这也扶助支撑市场。

欧洲央行今日一如预期降息一码至纪录低点0.5%，为10个月内首次降息，并维持存款利率不变。

但涨幅受限，因数据显示4月全球制造业成长放缓，使主要央行采取进一步行动的可能性增加。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高58.35点，或0.47%，报12,379.64点。

10大类股中七类上扬，金融股收高0.9%，受助于宏利金融急升近4%。

宏利金融报告首季获利下降56%，但符合分析师预期。同业Great-West Lifeco Inc 获利攀升15%，后者股价上扬1.3%。(完)