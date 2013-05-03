版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 4日 星期六 05:04 BJT

加拿大股市：触及三周高位，受美国就业数据提振

路透多伦多5月3日 - 加拿大主要股指周五收涨，但低于稍早触及的三周高位，因美国就业报告强于预期，刺激股市攀升。

今日涨势令加拿大主要股指年内升至平盘上方，且本周上涨1.8%。

数据显示美国4月非农就业岗位增幅多于预期，失业率降至四年低位7.5%，缓解对美国经济成长可能大幅放缓的忧虑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高58.39点，或0.47%，报12,438.03点。日高在12,533.83，为4月11日来的最高水平。

10大类股中八类上扬，能源股涨0.7%，金融股收高0.2%，材料股升1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐