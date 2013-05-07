加拿大股市：连续第四日收高，受金融及消费类股涨势提振

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透多伦多5月7日 - 加拿大主要股指周二连续第四日收高，几位央行官员讲话暗示支持促进经济增长政策后，金融和消费类股上涨，抵消了金价下挫后金矿类股的跌势。
德国公布3月工业订单增长2.2%，远超过市场预期的下降0.5%，令股市获得更多支撑。
欧洲央行总裁德拉吉表示，如果需要的话，该央行准备再次降息，另外澳洲央行将利率下调至2.75%的新低，并暗示可能再采取更多措施。
几家主要央行的言论全线提振了股市，但打压了黄金作为另类投资的避险魅力。
消费类股上涨近1%，是大盘指数中涨幅居前。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高10.19点，或0.08%，报12,464.11点，10大类股中七类收涨。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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