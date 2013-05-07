加拿大股市：连续第四日收高，受金融及消费类股涨势提振

路透多伦多5月7日 - 加拿大主要股指周二连续第四日收高，几位央行官员讲话暗示支持促进经济增长政策后，金融和消费类股上涨，抵消了金价下挫后金矿类股的跌势。

德国公布3月工业订单增长2.2%，远超过市场预期的下降0.5%，令股市获得更多支撑。

欧洲央行总裁德拉吉表示，如果需要的话，该央行准备再次降息，另外澳洲央行将利率下调至2.75%的新低，并暗示可能再采取更多措施。

几家主要央行的言论全线提振了股市，但打压了黄金作为另类投资的避险魅力。

消费类股上涨近1%，是大盘指数中涨幅居前。