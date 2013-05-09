加拿大股市：小幅收低，因金融股和金矿股走软

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透多伦多5月9日 - 加拿大主要股指周四下滑，因金融股和金矿股走软，盖过了Canadian Tire Corp 宣布推出地产投资信托(REIT)后跳升的影响。
美国公布数据显示，上周美国初请失业金人数降至逾五年最低，且美元走强，金价下滑都对金矿股构成压力。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低41.15点，或0.33%，报12,543.90点。10大类股中六类收涨。
Canadian Tire猛涨11.2%。金融股跌0.8%，涵盖矿业股的原材料股跌0.7%。(完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选