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市场报道 | 2013年 5月 10日 星期五 05:49 BJT

加拿大股市：小幅收低，因金融股和金矿股走软

路透多伦多5月9日 - 加拿大主要股指周四下滑，因金融股和金矿股走软，盖过了Canadian Tire Corp 宣布推出地产投资信托(REIT)后跳升的影响。

美国公布数据显示，上周美国初请失业金人数降至逾五年最低，且美元走强，金价下滑都对金矿股构成压力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低41.15点，或0.33%，报12,543.90点。10大类股中六类收涨。

Canadian Tire猛涨11.2%。金融股跌0.8%，涵盖矿业股的原材料股跌0.7%。(完)

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