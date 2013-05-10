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市场报道 | 2013年 5月 11日 星期六 05:28 BJT

加拿大股市：收高，受Magna和庞巴迪大涨带动

路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周五收高，因能源股强劲，且制造商Magna International 和庞巴迪 股价大涨扶助令股指延续三周升势。

就个股而言，汽车部件生产商Magna对股指的贡献最大，跳升3.6%，此前该公司公布的首季盈利增长高于预期。

飞机和火车制造商加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)大涨5.1%，昨日该公司公布季度营收跳增25%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高45.19点，或0.36%，报12,589.09点，继续三周升势。

10大类股中八类收涨，非必需消费品类股升1%，能源股升0.4%。(完)
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