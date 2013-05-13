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市场报道 | 2013年 5月 14日 星期二 04:59 BJT

加拿大股市：收低，中国数据疲弱殃及资源股

路透多伦多5月13日 - 加拿大主要股指周一下滑，此前中国公布的经济数据疲弱拖累商品价格，打压了投资人对原材料股和能源股的热情。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

资源股权值较重的多伦多股市对中国经济发展较为敏感，中国是加拿大商品的消费大国。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低59.54点，或0.47%，报12,529.55点。10大类股中五类收低。原材料股跌2.1%，其中金矿股跌2.5%。

油价下滑拖累能源股跌0.6%，金融股跌0.2%。(完)
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