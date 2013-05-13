加拿大股市：收低，中国数据疲弱殃及资源股

欧元债市：法德公债利差触及六周高位，法国大选不确定性令人不安
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透多伦多5月13日 - 加拿大主要股指周一下滑，此前中国公布的经济数据疲弱拖累商品价格，打压了投资人对原材料股和能源股的热情。
中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。
资源股权值较重的多伦多股市对中国经济发展较为敏感，中国是加拿大商品的消费大国。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低59.54点，或0.47%，报12,529.55点。10大类股中五类收低。原材料股跌2.1%，其中金矿股跌2.5%。
油价下滑拖累能源股跌0.6%，金融股跌0.2%。(完)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透台北4月10日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期升13.2 %，与市场预期的年增13%相当，且是连续六个月正成长；1-3月出口较上年同期则成长15.1%。分析师预估这次复苏可望持续到下半年，今年GDP成长有望破2%，上半年央行尚不会升息。
中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。