加拿大股市：收低，中国数据疲弱殃及资源股

路透多伦多5月13日 - 加拿大主要股指周一下滑，此前中国公布的经济数据疲弱拖累商品价格，打压了投资人对原材料股和能源股的热情。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。