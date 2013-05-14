加拿大股市：收高，能源和工业股涨势盖过黑莓下跌的影响

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多5月14日 - 加拿大股市主要股指周二收高，因能源股和工业股追随美国股市涨势，盖过黑莓 和庞巴迪(Bombardier) 等大型企业股价下跌的影响。
尽管油价回落，但能源股升0.67%，因美国三大股指持续积累动能。
小型工业股涨1.83%，由航空股及铁路股领升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高47.50点，或0.38%，报12,577.05点。10大类股中七类收高。
资讯科技(IT)股下跌0.63%，受累于智能手机制造商黑莓下挫。黑莓大跌3.1%，至15.55加元，因该公司发布了一款新的中档智能手机。
庞巴迪下滑1.7%，至4.55加元，连续第二日重创，该股在上周累计上升15%，因市场对该公司新的CSeries喷气式客机表示乐观。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选