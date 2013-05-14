加拿大股市：收高，能源和工业股涨势盖过黑莓下跌的影响

路透多伦多5月14日 - 加拿大股市主要股指周二收高，因能源股和工业股追随美国股市涨势，盖过黑莓 和庞巴迪(Bombardier) 等大型企业股价下跌的影响。

尽管油价回落，但能源股升0.67%，因美国三大股指持续积累动能。

小型工业股涨1.83%，由航空股及铁路股领升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高47.50点，或0.38%，报12,577.05点。10大类股中七类收高。

资讯科技(IT)股下跌0.63%，受累于智能手机制造商黑莓下挫。黑莓大跌3.1%，至15.55加元，因该公司发布了一款新的中档智能手机。

庞巴迪下滑1.7%，至4.55加元，连续第二日重创，该股在上周累计上升15%，因市场对该公司新的CSeries喷气式客机表示乐观。(完)