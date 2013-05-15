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市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 05:25 BJT

加拿大股市：收低，因忧虑全球经济复苏

路透5月15日 - 加拿大股市主要股指周三下跌，所有板块下滑，此前欧洲和美国数据疲弱重燃对全球经济复苏的担忧。

美国数据显示4月工厂生产下降，纽约5月制造业活动萎缩，此外，生产者物价指数录得逾三年来最大跌幅，令投资人感到沮丧。

德国经济在第一季惊险躲过了衰退，周三公布的经季节调整数据显示，拜民间消费上扬之赐，德国第一季经济较前季成长0.1%，增幅低于预期。

一系列数据拖累金价和其他商品走软，令金矿股下滑。

尽管美国股市上涨，但对资源价格敏感的多伦多股市触及一周低位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌103.40点，或0.82%，报12,473.65点。该指数触及5月7日来最低水平。10大类股全数下跌。

材料股跌2.7%，因金矿股下滑。能源股下滑0.6%。金融股回落0.6%。(完)
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