加拿大股市：收低，因忧虑全球经济复苏

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透5月15日 - 加拿大股市主要股指周三下跌，所有板块下滑，此前欧洲和美国数据疲弱重燃对全球经济复苏的担忧。
美国数据显示4月工厂生产下降，纽约5月制造业活动萎缩，此外，生产者物价指数录得逾三年来最大跌幅，令投资人感到沮丧。
德国经济在第一季惊险躲过了衰退，周三公布的经季节调整数据显示，拜民间消费上扬之赐，德国第一季经济较前季成长0.1%，增幅低于预期。
一系列数据拖累金价和其他商品走软，令金矿股下滑。
尽管美国股市上涨，但对资源价格敏感的多伦多股市触及一周低位。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌103.40点，或0.82%，报12,473.65点。该指数触及5月7日来最低水平。10大类股全数下跌。
材料股跌2.7%，因金矿股下滑。能源股下滑0.6%。金融股回落0.6%。(完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选