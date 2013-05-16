加拿大股市：收高，Telus和银行股攀升盖过经济数据疲弱的影响

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多5月16日 - 加拿大股市主要股指周四上涨，受助于金融股上涨，且电信公司Telus Corp 并购较小规模的无线务供应商的消息提振市场。
Telus称，将支付3.8亿加元(3.7亿美元)并购Mobilicity，Telus股价上扬1.1%，报37.34加元。
欧洲和美国经济数据疲弱，令部份商品价格承压，限制了多伦多股市的升幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升33.95点，或0.27%，报12,507.60点。
10大类股有七项收高。金融股上涨0.3%，材料股升0.5%。油价上涨扶助能源股攀升0.2%，工业股涨1.2%。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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