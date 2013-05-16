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中国财经报道 | 2013年 5月 17日 星期五 05:44 BJT

加拿大股市：收高，Telus和银行股攀升盖过经济数据疲弱的影响

路透多伦多5月16日 - 加拿大股市主要股指周四上涨，受助于金融股上涨，且电信公司Telus Corp 并购较小规模的无线务供应商的消息提振市场。

Telus称，将支付3.8亿加元(3.7亿美元)并购Mobilicity，Telus股价上扬1.1%，报37.34加元。

欧洲和美国经济数据疲弱，令部份商品价格承压，限制了多伦多股市的升幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升33.95点，或0.27%，报12,507.60点。

10大类股有七项收高。金融股上涨0.3%，材料股升0.5%。油价上涨扶助能源股攀升0.2%，工业股涨1.2%。(完)
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