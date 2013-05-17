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市场报道 | 2013年 5月 18日 星期六 05:45 BJT

加拿大股市：收涨，黄金股是唯一走低的板块

路透多伦多5月17日 - 加拿大主要股指周五收涨，因强劲的经济数据扶助推动能源和金融股上扬，抵消了黄金股的颓势。

10大类股中，原材料股是唯一走低的板块，因金价连跌第七日。

美国领先指标升至五年最高也使投资者受到进一步鼓舞。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨105.45点，或0.84%，报12,613.05点。本周上扬0.2%。(完)
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