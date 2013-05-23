加拿大股市：收低，因忧虑美国将缩减经济刺激计划及中国和欧元区数据疲弱

路透多伦多5月23日 - 加拿大股市周四下滑，因忧虑美国联邦储备理 事会(美联储/FED)将缩减购债计划，且中国和欧洲经济数据疲弱引发市场 悲观情绪，令所有板块全线下跌。 多伦多道明银行公布的业绩弱于预期，令该股下跌，大盘的压力因此 加重。 周三美联储主席贝南克称，如果经济持续复苏，美联储可能在近期的 某次会议中决定缩减购债计划，投资人感到不安。 多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收跌94.41点或0.74%， 收报12,658.09点。 其他拖累股市的负面因素包括，调查显示中国5月制造业活动萎缩， 为七个月来首次，且欧元区第二季经济很可能再次萎缩。 多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数10大类股全数收低。能源类股下 滑0.6%。金融股跌0.4%。材料股下滑0.9%。 多伦多道明银行 下跌0.5%。(完)