加拿大股市：本周收升，Valeant收购消息令股价暴涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透多伦多5月24日 - 加拿大股市周五扭转稍早跌势，因几家公司股票因并购消息而跳涨，扶助多伦多股市摆脱美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策的不确定性拖累美股的影响。
Valeant Pharmaceutical International Inc 跳升逾13%，报86.91加元，此前消息称，公司接近达成收购眼睛护理公司博士伦(Bausch & Lomb)的90亿美元交易。
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收涨9.13点或0.07%，收报12,667.22点。本周上升0.4%，因周一假期，本周仅有四个交易日。
能源股跌0.3%，跟随原油价格下滑。材料股跌0.9%，因金价走软。金融股小涨。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。