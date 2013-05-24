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亚洲 | 2013年 5月 25日 星期六 05:26 BJT

加拿大股市：本周收升，Valeant收购消息令股价暴涨

路透多伦多5月24日 - 加拿大股市周五扭转稍早跌势，因几家公司股票因并购消息而跳涨，扶助多伦多股市摆脱美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策的不确定性拖累美股的影响。

Valeant Pharmaceutical International Inc 跳升逾13%，报86.91加元，此前消息称，公司接近达成收购眼睛护理公司博士伦(Bausch & Lomb)的90亿美元交易。

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收涨9.13点或0.07%，收报12,667.22点。本周上升0.4%，因周一假期，本周仅有四个交易日。

能源股跌0.3%，跟随原油价格下滑。材料股跌0.9%，因金价走软。金融股小涨。(完)
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