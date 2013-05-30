加拿大股市：收高，因金矿股跳涨盖过加拿大皇家银行下跌的影响

路透多伦多5月30日 - 加拿大指标股指周四上升，因金价攀升令金矿股上扬，抵销加拿大皇家银行 下跌的影响，此前该行公布季度业绩。

美国经济数据不佳，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能继续执行目前的经济刺激计划，这令投资人感到安慰。