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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 05:41 BJT

加拿大股市：收高，因金矿股跳涨盖过加拿大皇家银行下跌的影响

路透多伦多5月30日 - 加拿大指标股指周四上升，因金价攀升令金矿股上扬，抵销加拿大皇家银行 下跌的影响，此前该行公布季度业绩。

美国经济数据不佳，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能继续执行目前的经济刺激计划，这令投资人感到安慰。

美国政府支出减少拖累美国首季经济增长数据被下修，且最新一周初请失业金人数上升。

加拿大皇家银行大跌1.8%，对加拿大股指的拖累最大。尽管加拿大皇家银行第二季获利符合预期，但未来增长存在不确定性。

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收高13.94点，或0.11%，至12,746.55点。

10大类股中有五类上升。材料股上扬3.3%，金矿股大涨5%，因金价升1.4%，触及两周高位。(完)

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