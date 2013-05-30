加拿大股市：收高，因金矿股跳涨盖过加拿大皇家银行下跌的影响

欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟暗示该国银行可能获救助
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透多伦多5月30日 - 加拿大指标股指周四上升，因金价攀升令金矿股上扬，抵销加拿大皇家银行 下跌的影响，此前该行公布季度业绩。
美国经济数据不佳，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能继续执行目前的经济刺激计划，这令投资人感到安慰。
美国政府支出减少拖累美国首季经济增长数据被下修，且最新一周初请失业金人数上升。
加拿大皇家银行大跌1.8%，对加拿大股指的拖累最大。尽管加拿大皇家银行第二季获利符合预期，但未来增长存在不确定性。
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收高13.94点，或0.11%，至12,746.55点。
10大类股中有五类上升。材料股上扬3.3%，金矿股大涨5%，因金价升1.4%，触及两周高位。(完)
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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