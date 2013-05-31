加拿大股市：跌至一周低位，因数据欠佳且商品价格走低

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多5月31日 - 加拿大股市周五大幅走低，因商品价格回落引发自然资源类股急跌，欧美的疲弱经济数据挫伤投资者人气。
尽管几乎所有板块全线走低，加拿大主要股指5月仍收涨，逆转前两个月连跌的走势。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌96.13点，或0.8%，报 12,650.42点，稍早触及12,620.08的低位。
该指本月上扬约1.6%，年内迄今上涨1.7%，本周回落0.2%。
数据显示，欧元区失业率触及新高，通胀仍远低于欧洲央行设定的目标。4月美国消费者支出近一年来首次减少，通胀压力较低，显示经济活动放缓。
10大类股中九类走低。原材料股收跌0.6%。因诸如黄金和白银等商品价格走低。金融股下跌1%。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。