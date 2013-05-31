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市场报道 | 2013年 6月 1日 星期六 05:32 BJT

加拿大股市：跌至一周低位，因数据欠佳且商品价格走低

路透多伦多5月31日 - 加拿大股市周五大幅走低，因商品价格回落引发自然资源类股急跌，欧美的疲弱经济数据挫伤投资者人气。

尽管几乎所有板块全线走低，加拿大主要股指5月仍收涨，逆转前两个月连跌的走势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌96.13点，或0.8%，报 12,650.42点，稍早触及12,620.08的低位。

该指本月上扬约1.6%，年内迄今上涨1.7%，本周回落0.2%。

数据显示，欧元区失业率触及新高，通胀仍远低于欧洲央行设定的目标。4月美国消费者支出近一年来首次减少，通胀压力较低，显示经济活动放缓。

10大类股中九类走低。原材料股收跌0.6%。因诸如黄金和白银等商品价格走低。金融股下跌1%。(完)
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