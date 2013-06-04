加拿大股市：触及两周低位，因忧虑美联储政策及CP Rail下跌

路透多伦多6月4日 - 加拿大股市周二下跌至两周最低位，因加拿大太平洋铁路(Canadian Pacific Railway Ltd) 和Barrick Gold Corp 下滑，且担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划规模。

RBC Capital Markets将加拿大太平洋铁路评级下调，上日Pershing Square Capital Management称，将出售其持有的加拿大太平洋铁路14%股权的约三分之一。加拿大太平洋铁路股价急跌2.8%。

金价下跌拖累金矿股走低，加拿大股市进一步承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌15.83点，或0.13%，报 12,593.97点，稍早下跌至12,568.94，此为5月17日来最低。

10大类股中七类走低。金融股跌0.1%，黄金类股下滑1.4%，Barrick Gold Corp大跌1.7%，报21.58加元。但能源股攀升0.5%，因油价上涨。(完)