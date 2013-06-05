加拿大股市：跌至近一个月低位，因担忧美国经济成长及美联储缩减购债

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多6月5日 - 加拿大股市周三下跌，单日百分比跌幅为今年最大之一，因担忧美国经济成长，美国企业招聘迟缓，且市场重新担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划。
股指跌至一个月低位，几乎所有主要板块走弱，且扶助加拿大股市几乎全数回吐年内录得的涨幅。
黄金类股一枝独秀，疲弱的经济数据燃点金价上涨，黄金类股随之上涨。
根据一民间部门就业报告，美国企业5月招聘增加，但就业增长仍疲弱，且升幅低于分析师预期。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌150.32点，或1.19%，报 12,443.65点，稍早下跌至12,422.39，此为5月7日来最低。
金融股跌1.3%，能源股下滑1.3%。
投资人也担忧美联储是否将开始缩减经济刺激计划。美联储褐皮书称，自4月中以来美国经济“小幅至温和扩张”，但企业招聘仍较为迟滞。 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。