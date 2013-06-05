加拿大股市：跌至近一个月低位，因担忧美国经济成长及美联储缩减购债

路透多伦多6月5日 - 加拿大股市周三下跌，单日百分比跌幅为今年最大之一，因担忧美国经济成长，美国企业招聘迟缓，且市场重新担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划。

股指跌至一个月低位，几乎所有主要板块走弱，且扶助加拿大股市几乎全数回吐年内录得的涨幅。

黄金类股一枝独秀，疲弱的经济数据燃点金价上涨，黄金类股随之上涨。

根据一民间部门就业报告，美国企业5月招聘增加，但就业增长仍疲弱，且升幅低于分析师预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌150.32点，或1.19%，报 12,443.65点，稍早下跌至12,422.39，此为5月7日来最低。

金融股跌1.3%，能源股下滑1.3%。