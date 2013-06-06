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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 04:59 BJT

加拿大股市：连跌五日，跌穿去年年底收盘水准

路透多伦多6月6日 - 加拿大股市主要股指周四连跌第五个交易日，受金融股跌势拖累挫至一个月低位，因投资人在周五美国就业报告公布前惴惴不安。

今日下挫后，股指今年迄今由升转跌。

本周公布的一连串不佳的经济数据再度令投资人担心全球经济复苏，对此间市场构成压力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌34.32点，或0.28%，报 12,409.33点，稍早一度触及5月2日来最低。

10大类股中七种收低，金融股跌0.8%，能源股跟随油价升0.1%，原材料股小跌。(完)
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