加拿大股市：重挫至一个月低位，因金价大跌重创金矿股

路透多伦多6月7日 - 加拿大股市周五跌至一个月低位，因金矿股跟随金价大幅走低，盖过了强劲的美国就业数据公布后，其他多个板块录得的升幅。

今天市场连续第六日走低，与美国股市的劲扬之势形成鲜明对照。

美国企业5月增加招聘，显示经济的韧性，分析师称，这暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年稍后缩减货币刺激计划规模。

但对美联储可能结束货币刺激政策的忧虑削弱了黄金的避险魅力，重创金价。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌36.03点，或0.29%，报 12,373.30点，稍早触及5月2日来最低。10大类股中七类上扬。

金矿股重挫5%，金融股上扬0.3%。