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市场报道 | 2013年 6月 13日 星期四 05:36 BJT

加拿大股市：由金融股领跌挫至逾六周低位，因担忧全球主要央行将降低刺激计划

路透多伦多6月12日 - 加拿大股市周三跌至逾六周低位，因投资人持续忧虑全球主要央行将较预期更早收紧货币刺激计划，令银行股和能源股受创。

加拿大股市延续上日跌势，因市场仍忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会缩减刺激计划。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数在过去九个交易日有八日下跌。周三和美股一起走软。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低113.68点，或0.9%，报 12,109.89点，此前跌至12,092.53低位，为4月24日来最低。10大类股中九类下跌。

金融股跌0.92%，能源股下滑1.34%。材料类股表现一枝独秀，上涨0.08%，因金矿股攀升，受助于金价从周二触及的三周低位反弹。(完)

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