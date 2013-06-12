加拿大股市：由金融股领跌挫至逾六周低位，因担忧全球主要央行将降低刺激计划

人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，对人民币紧张的担忧有所缓解
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
路透多伦多6月12日 - 加拿大股市周三跌至逾六周低位，因投资人持续忧虑全球主要央行将较预期更早收紧货币刺激计划，令银行股和能源股受创。
加拿大股市延续上日跌势，因市场仍忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会缩减刺激计划。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数在过去九个交易日有八日下跌。周三和美股一起走软。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低113.68点，或0.9%，报 12,109.89点，此前跌至12,092.53低位，为4月24日来最低。10大类股中九类下跌。
金融股跌0.92%，能源股下滑1.34%。材料类股表现一枝独秀，上涨0.08%，因金矿股攀升，受助于金价从周二触及的三周低位反弹。(完)
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
0710GMT * 今天英国将公布很多数据，但英镑可能更主要受到月末资金流动的影响 * 料出现欧元/英镑买盘，鉴于欧洲盘初的走势或许买盘会持续 * 欧元/英镑迄今上涨25个跳动点，可能归因于真正的资金流出现之前的投机性买盘 * 出于月底仓位再平衡目的，预计也会出现温和的英镑/美元卖盘 * 但多数交易商仍做空英镑，肯定会抵消上述两者的影响 (完) (编译 王兴亚; 审校 李春喜)
路透首尔3月31日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市买超242亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3 月31日 24.2 30.3 -114.2 ^3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4 -104.7 16.7 3 月24日 -89.1