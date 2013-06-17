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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 05:29 BJT

加拿大股市：受美联储维持刺激计划的希望提振收高，银行股和能源股攀升

路透多伦多6月17日 - 加拿大股市周一收升，因寄望本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将重申对宽松货币政策的支持，引发金融股和能源股上涨。

加拿大股市上涨，从上周录得1.5%的跌幅中反弹，但股指从年初迄今仍然下跌。

周一股市人气转为乐观，认为美联储周三结束为期两天会议后将重申对支撑美国经济复苏的承诺。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨101.54点，或0.83%，报 12,288.90点。

10大类股全数收高。金融股上涨0.8%，能源股扬升1.4%。(完)
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