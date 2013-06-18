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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 05:55 BJT

加拿大股市：升至一个月高位，因对美联储乐观及Tim Hortons劲涨

路透多伦多6月18日 - 加拿大股市周二攀升至一周高位，因美国经济数据正面及寄望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持其支撑货币政策，推动几乎所有板块上涨。

咖啡连锁店Tim Hortons Inc 劲涨4%，也提振加拿大主要股指。继Tim Hortons近期提出计划缓解维权投资人Highfields Capital对该公司的忧虑后，现在Tim Hortons面临美国对冲基金Scout Capital Management要求该公司作出调整的压力，消息刺激Tim Hortons股价大升。

美国5月消费者物价上升，且一衡量潜在物价压力的指标在长时间下跌后显示趋稳迹象，之后市场人气进一步增强。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨78.56点，或0.64%，报 12,367.46点，稍早触及6月10日来的最高水平12,389.07点。

10大类股中九类收高。能源股攀升逾1.2%，金融股上涨0.7%。(完)
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