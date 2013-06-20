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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 06:28 BJT

加拿大股市：大幅收低2.44%至两个月低点，受美联储声明打压

路透多伦多6月20日 - 加拿大股市主要股指周四收低，创下逾两个月最大单日跌幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示倾向于撤走刺激措施，这打压了全球市场，并引发对金矿类股的大举抛盘。

跌势带动加拿大股市主要股指挫至逾两个月最低位。

每个主要股指均收低。金矿类股跌幅最大，重挫7.3%，因金价触及两年半低位。

市场亦对中国6月制造业活动挫至九个月低点的数据作出反应，该数据凸显了第二季经济严重放缓的可能性。

美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 大幅收低299.72点，或2.44%，报11,968.57点。(完)
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