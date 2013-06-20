加拿大股市：大幅收低2.44%至两个月低点，受美联储声明打压

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透多伦多6月20日 - 加拿大股市主要股指周四收低，创下逾两个月最大单日跌幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示倾向于撤走刺激措施，这打压了全球市场，并引发对金矿类股的大举抛盘。
跌势带动加拿大股市主要股指挫至逾两个月最低位。
每个主要股指均收低。金矿类股跌幅最大，重挫7.3%，因金价触及两年半低位。
市场亦对中国6月制造业活动挫至九个月低点的数据作出反应，该数据凸显了第二季经济严重放缓的可能性。
美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 大幅收低299.72点，或2.44%，报11,968.57点。(完)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，分析师称，因包括空头回补在内的技术性买盘，以及美国玉米播种期的天气状况不确定。