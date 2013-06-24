加拿大股市：跌至10个月低点，受中国经济成长忧虑拖累

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透多伦多6月24日 - 加拿大股市主要股指周一下挫，触及10个月低点，因对中国经济成长的不安扶助打压了商品价格，并助燃了金矿股和能源股的跌势。
在上周受美联储计划缩减刺激措施拖累下挫1.6%后，加股今日延续跌势。
对中国银行体系危机和应对经济放缓能力的担忧加剧，拖累金价跌约1%，此间市场金矿股下挫4.2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低158.80点，或1.32%，报11,836.86点。盘中触及去年8月来最低的11,759.04点。
10种分项指数全线收低，包括矿业股在内的原材料股大跌3.8%，能源股跌1.2%，金融股跌0.5%。(完)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译