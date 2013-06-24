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市场报道 | 2013年 6月 25日 星期二 05:39 BJT

加拿大股市：跌至10个月低点，受中国经济成长忧虑拖累

路透多伦多6月24日 - 加拿大股市主要股指周一下挫，触及10个月低点，因对中国经济成长的不安扶助打压了商品价格，并助燃了金矿股和能源股的跌势。

在上周受美联储计划缩减刺激措施拖累下挫1.6%后，加股今日延续跌势。

对中国银行体系危机和应对经济放缓能力的担忧加剧，拖累金价跌约1%，此间市场金矿股下挫4.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低158.80点，或1.32%，报11,836.86点。盘中触及去年8月来最低的11,759.04点。

10种分项指数全线收低，包括矿业股在内的原材料股大跌3.8%，能源股跌1.2%，金融股跌0.5%。(完)

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