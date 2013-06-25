加拿大股市：反弹，因中美两国央行官员的讲话和美国数据缓解市场忧虑

路透多伦多6月25日 - 加拿大主要指数周二录得年内最大单日百分比涨幅之一，之前美国公布的数据以及中美两国央行官员的讲话缓解了对经济复苏和货币政策的忧虑。

金融股大涨，其他主要板块也全面攀升，扶助大盘在昨日大跌后反弹。

今日公布的数据显示，5月美国耐久财增幅超过预期，一项衡量企业计划支出的指标连升第三个月，此为美国经济活动加速扩张的最新迹象。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

两位美联储美官员的讲话也淡化了联储将很快结束刺激举措的看法。