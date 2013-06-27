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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 05:31 BJT

加拿大股市：收高，受美国经济数据带动

路透多伦多6月27日 - 加拿大主要指数周四上涨，多数主要板块均收高，因美国经济数据提振投资人信心，且缓和了对全球最大经济体复苏的担忧。

同时，市场也受到美联储官员讲话的鼓舞。纽约联储总裁杜德利周四表示，如果经济成长和就业市场变得较预期疲弱，美联储购买资产的力度可能比贝南克上周所述更为激进。

但电信股下滑抑制大盘升势。有报导称美国电信业巨擘Verizon Communications Inc 正寻求进入加拿大市场，令加拿大电信股连续第二日受创。

数据方面，美国公布5月消费者支出反弹，上周初请失业金人数减少，显示美国经济仍在温和成长的道路上。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高53.88点，或0.45%，报12,005.78点。

10大类股有八种收高。材料股收高逾1%。能源股升0.3%。金融股上涨0.2%。电信股下挫0.7%。(完)
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