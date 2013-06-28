加拿大股市：受金矿股带动上扬，但黑莓股价暴跌

中国债市动态：现券期货均走弱，美联储缩表前景下海外市场回调拖累人气
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透多伦多6月28日 - 加拿大主要指数周五触及一周高位，因金矿股上涨，受金价上扬带动，这盖过了黑莓(BlackBerry) 股价下跌的影响。
金矿股劲涨逾8%，创下逾三年半最大单日百分比升幅。
尽管今日上涨，但加拿大主要指数本季下挫4.9%，为一年来最大季度跌幅。
黑莓暴跌超过26%，因季度报告没有提供扭转公司业务的迹象。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高123.33点，或1.03%，报12,129.11点。该指数今年迄今下滑2.4%。
10大类股有九种收高。材料股收高4.7%，其中金矿股涨8.4%，金融股上涨0.4%。(完)
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。