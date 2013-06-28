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市场报道 | 2013年 6月 29日 星期六 05:57 BJT

加拿大股市：受金矿股带动上扬，但黑莓股价暴跌

路透多伦多6月28日 - 加拿大主要指数周五触及一周高位，因金矿股上涨，受金价上扬带动，这盖过了黑莓(BlackBerry) 股价下跌的影响。

金矿股劲涨逾8%，创下逾三年半最大单日百分比升幅。

尽管今日上涨，但加拿大主要指数本季下挫4.9%，为一年来最大季度跌幅。

黑莓暴跌超过26%，因季度报告没有提供扭转公司业务的迹象。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高123.33点，或1.03%，报12,129.11点。该指数今年迄今下滑2.4%。

10大类股有九种收高。材料股收高4.7%，其中金矿股涨8.4%，金融股上涨0.4%。(完)
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