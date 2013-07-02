加拿大股市：触及一周高位，因能源股和Valeant股价上扬

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透多伦多7月2日 - 加拿大主要指数周二触及一周高位，因金矿股及黑莓 股价下跌被能源股和Valeant Pharmaceuticals 股价上涨所抵销。油价上涨燃点能源股升增。
数据显示美国6月新车销售势将创下逾五年半来表现最强月度销售，且5月美国工厂订单连升第二个月，令投资人鼓舞。
加拿大主要指数连续第三日攀升，补升周一全球股市涨势，周一为加拿大国庆日，加拿大金融市场休市。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高49.27点，或0.41%，报12,178.38点，稍早触及12,217.36高位。
10大类股有七种收高。能源股上扬1.2%，金融股涨0.2%。
Valeant劲升4.8%，此前加拿大皇家银行上调该公司目标价。
黑莓延续跌势，暴跌7.8%，周五该公司公布的季报令人失望。之后，多家券商下调对黑莓的评级和目标价。(完)
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