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市场报道 | 2013年 7月 5日 星期五 05:16 BJT

加拿大股市：上扬，市场静待美国就业数据

路透多伦多7月4日 - 加拿大股市周四上扬，金融和能源股领涨，但美国独立日假期投资人兴致不高，且市场焦点集中在美国就业报告上。

欧洲央行发表声明称，计划在较长时间内将保持利率在纪录低位，且可能进一步降息。这扶助提振股市。

但投资人的注意力集中在周五公布的美国非农就业报告上。预计报告将显示6月美国雇主招聘步伐保持稳定，失业率可能小幅回落。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨20.98点，或0.17%，报12,166.66点。

根据TMX Group提供的数据，仅有约1.12亿股成交，6月的日成交均值约为3.34亿股。

10大类股中，八类上扬。金融股涨幅为0.2%，能源股攀升0.3%.(完)

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