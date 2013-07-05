加拿大股市：收低，因美国就业数据令人忧虑美联储政策前景拉低金矿股

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多7月5日 - 加拿大股市周五下跌，美国强劲的就业报告重燃投资人忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激计划，这一担忧拉低黄金价格并打压金矿股表现。
金矿股重挫大约3%，因就业数据降低黄金的避险魅力。全球最大的金矿商Barrick Gold Corp 大跌近5%，股价触及约21年低位。
周五美国数据显示6月非农就业岗位增幅强于预期，且4月和5月就业岗位增幅被上修。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌31.75点，或0.26%，报12,134.91点。10大类股中六类收低。
包括矿业股在内的原材料股回落1.6%。电信股跌0.5%。能源股小升，金融股涨0.1%。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。