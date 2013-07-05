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市场报道 | 2013年 7月 6日 星期六 05:19 BJT

加拿大股市：收低，因美国就业数据令人忧虑美联储政策前景拉低金矿股

路透多伦多7月5日 - 加拿大股市周五下跌，美国强劲的就业报告重燃投资人忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激计划，这一担忧拉低黄金价格并打压金矿股表现。

金矿股重挫大约3%，因就业数据降低黄金的避险魅力。全球最大的金矿商Barrick Gold Corp 大跌近5%，股价触及约21年低位。

周五美国数据显示6月非农就业岗位增幅强于预期，且4月和5月就业岗位增幅被上修。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌31.75点，或0.26%，报12,134.91点。10大类股中六类收低。

包括矿业股在内的原材料股回落1.6%。电信股跌0.5%。能源股小升，金融股涨0.1%。(完)
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