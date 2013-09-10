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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 05:44 BJT

加拿大股市：收低，因叙利亚忧虑缓和令石油股和金矿股下跌

路透多伦多9月10日 - 加拿大股市周二下滑，因对叙利亚遭受打击的忧虑缓和，拖累金矿股和能源股走低。

中国数据显示中国8月工业增加值优于预期，未能提振加拿大股市人气。

周二黄金价格下跌约1.6%，令金矿股重挫4.8%。油价大跌约2%，拖累能源股下滑0.4%。

叙利亚紧张局势缓和，此前叙利亚接受俄罗斯提出的交出化学武器，以免遭美国军事打击的提议。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌30.16点，或0.23%，报12,824.48点。

10大类股中六类收跌。包括矿业股在内的材料股下滑0.9%，金矿股跌幅最大。金融股下滑0.2%。(完)

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