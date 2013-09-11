加拿大股市：持稳，因银行和能源股涨势抵销了Potash下跌带来的拖累

投行观点：Ringcentral目标价从29美元上调至32--Oppenheimer
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路透多伦多/温尼伯9月11日 - 加拿大股市周三收盘基本持平，因Potash Corp of Saskatchewan 下跌对大盘造成的拖累被对叙利亚危机的忧虑缓解所抵消。目前国际社会通过外交努力解决叙利亚问题的努力仍在继续。
目前，有关将叙利亚化武置于国际监管之下的磋商进行的如火如荼，且联合国调查员得出结论，几乎可以肯定，叙利亚政府武装力量使用化学武器是导致5月两次大屠杀的主要原因。
另外，投资者还为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本月会议上缩减刺激规模作准备。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小涨0.94点，或0.01%，收报12,825.42点。
Potash急跌3%，对股指的拖累最大。
10大类股中六类收跌。材料股回落0.2%，能源股攀升0.1%，金融股上扬0.2%。(完)
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