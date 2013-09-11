加拿大股市：持稳，因银行和能源股涨势抵销了Potash下跌带来的拖累

路透多伦多/温尼伯9月11日 - 加拿大股市周三收盘基本持平，因Potash Corp of Saskatchewan 下跌对大盘造成的拖累被对叙利亚危机的忧虑缓解所抵消。目前国际社会通过外交努力解决叙利亚问题的努力仍在继续。