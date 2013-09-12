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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 05:32 BJT

加拿大股市：跌至一周低位，因金矿股受重创

路透多伦多9月12日 - 加拿大股市周四跌至一周最低，因金矿股跟随金价走低，市场担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周政策会议上宣布缩刺激计划规模，金价因此回落。

被视为避险资产的黄金下挫3%，近几周受叙利亚紧张局势升级推动，金价大涨。

金价下挫，因美联储会议即将举行，且投资人关注俄罗斯和美国的磋商进展，俄美两国正试图就让叙利亚交出化武从而避免遭军事打击的计划达成一致。

白银价格重挫5.4%。

金矿股下跌，录得逾三个月来最大单日百分比跌幅。金矿股在本年迄今累计下挫42%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低124.37点，或0.97%，收报12,701.05点，此前低见12,693.86点，为9月4日来最低。

10大类股全部收低。材料股滑落3.5%，金矿股劲跌5.2%，金融股跌0.6%，电信股下跌1.5%。(完)

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