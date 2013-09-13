加拿大股市：受Potash跳涨带动小幅收升，但本周下跌

路透多伦多9月13日 - 加拿大股市周五小幅收高，受助于化肥生产商Potash Corp 股价大涨，但银行股下跌，限制股市的涨幅。在数据显示加拿大人的债务和收入之比创纪录高位后，金融股走低。

Potash Corp跳涨2.3%，报33.57加元，此前报导称大亨Suleiman Kerimov将向投资人Vladimir Kogan出售其持有的俄罗斯钾肥生产商Uralkali的股权。

市场乐观认为，Uralkali的股权变动可能促使该公司恢复和同业Belaruskali的出口合作，这可能支持化肥价格，带动Potash Corp股价上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨22.35点，或0.18%，收报12,723.40点。本周该指数下跌0.76%。

金融股跌幅最大，因加拿大统计局表示，今年第二季加拿大人的债务和收入之比创纪录高位。