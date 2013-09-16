加拿大股市：跳涨，因萨默斯退出美联储主席的角逐

路透多伦多9月16日 - 加拿大股市周一收高，因前美国财长萨默斯退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角逐。

加拿大股市所有板块上涨，带动大盘创下逾两周最大单日涨幅，金融股是主要动力。

萨默斯将不会接替贝南克出任美联储主席，投资人因此押注美联储在撤走刺激计划上将很可能采取循序渐进的方式。