加拿大股市：跳涨，因萨默斯退出美联储主席的角逐

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透多伦多9月16日 - 加拿大股市周一收高，因前美国财长萨默斯退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角逐。
加拿大股市所有板块上涨，带动大盘创下逾两周最大单日涨幅，金融股是主要动力。
萨默斯将不会接替贝南克出任美联储主席，投资人因此押注美联储在撤走刺激计划上将很可能采取循序渐进的方式。
投资人预期本周关键的美联储会议将为美国货币政策方向提供更明确的信息。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨93.48点，或0.73%，收报12,816.88点，为8月29日来最大单日涨幅。
金融股上涨0.9%，材料股升0.3%。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。