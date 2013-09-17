加拿大股市：在银行股带动下小涨，市场静待美联储政策决定

美国各类经济指标总览--2017/4/11
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透多伦多9月17日 - 加拿大股市周二收盘小涨，金融股领涨，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天会议的结果，预计美联储将在会议结束后小幅缩减刺激规模。
所有人都聚焦美国联邦公开市场委员会(FED/美联储)会议。市场寄望周三美联储发布政策声明时，能明确何时开始缩减刺激计划规模，以及以多大的幅度缩减。
尽管今日股市小涨，但部分投资者仍警告称，加拿大股市后市表现将很脆弱，因此间市场受资源价格的影响很大。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高17.23点，或0.13%，报12,834.11点。
10大类股中七类上扬，金融股攀升0.4%，材料股收高0.2%。(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。