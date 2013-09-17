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市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 05:28 BJT

加拿大股市：在银行股带动下小涨，市场静待美联储政策决定

路透多伦多9月17日 - 加拿大股市周二收盘小涨，金融股领涨，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天会议的结果，预计美联储将在会议结束后小幅缩减刺激规模。

所有人都聚焦美国联邦公开市场委员会(FED/美联储)会议。市场寄望周三美联储发布政策声明时，能明确何时开始缩减刺激计划规模，以及以多大的幅度缩减。

尽管今日股市小涨，但部分投资者仍警告称，加拿大股市后市表现将很脆弱，因此间市场受资源价格的影响很大。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高17.23点，或0.13%，报12,834.11点。

10大类股中七类上扬，金融股攀升0.4%，材料股收高0.2%。(完)
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