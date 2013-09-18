加拿大股市：急升至两年高位，因美联储决议令人意外

美联储声明出人意表，带动对加拿大股市的大量买盘，因投资人建立头寸，成交放量。市场普遍预期美联储缩减刺激计划。

诸如房地产信托(REIT)，公共事业股和电信股大幅攀升，因这些股票在低息环境表现较好。但保险类股下滑。