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市场报道 | 2013年 9月 19日 星期四 05:41 BJT

加拿大股市：急升至两年高位，因美联储决议令人意外

路透多伦多9月18日 - 加拿大股市周三攀升至逾两年高位，由金矿股领涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持货币刺激计划不变。

美联储声明出人意表，带动对加拿大股市的大量买盘，因投资人建立头寸，成交放量。市场普遍预期美联储缩减刺激计划。

诸如房地产信托(REIT)，公共事业股和电信股大幅攀升，因这些股票在低息环境表现较好。但保险类股下滑。

金矿类股飙升8.7%，为约四年来最大单日涨幅。金价跳涨4.2%。

美联储周三公布，将继续以每月850亿美元的规模购买债券，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高97.29点，或0.76%，报12,931.40点，盘中高见12,958.88点，为2011年8月来最高。

10大类股中五类上涨，材料股升5.1%，金融股下跌0.3%。

中国海洋石油有限公司 周三在多伦多证交所首日挂牌交易，股票代号为“CNU” 。中海油 升1.4%，报215加元。(完)

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