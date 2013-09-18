加拿大股市：急升至两年高位，因美联储决议令人意外

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透多伦多9月18日 - 加拿大股市周三攀升至逾两年高位，由金矿股领涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持货币刺激计划不变。
美联储声明出人意表，带动对加拿大股市的大量买盘，因投资人建立头寸，成交放量。市场普遍预期美联储缩减刺激计划。
诸如房地产信托(REIT)，公共事业股和电信股大幅攀升，因这些股票在低息环境表现较好。但保险类股下滑。
金矿类股飙升8.7%，为约四年来最大单日涨幅。金价跳涨4.2%。
美联储周三公布，将继续以每月850亿美元的规模购买债券，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高97.29点，或0.76%，报12,931.40点，盘中高见12,958.88点，为2011年8月来最高。
10大类股中五类上涨，材料股升5.1%，金融股下跌0.3%。
中国海洋石油有限公司 周三在多伦多证交所首日挂牌交易，股票代号为“CNU” 。中海油 升1.4%，报215加元。(完)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。