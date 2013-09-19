加拿大股市：小跌，因市场在揣摩美联储货币政策立场

路透多伦多9月19日 - 加拿大股市周四小幅收低，因资源类股下滑，抵销公用事业股、电信股和其他高收益类股的涨势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布维持货币刺激计划不变后，投资人稍作喘息。

在上日美联储的意外决定带动股市劲涨后，投资人稍作修整，尝试详细分析美联储对经济的言论，并判断美联储会等多久才开始缩减刺激计划。

金矿股在周三录得约四年来最大单日百分比升幅后，周四回落3.2%，尽管金价跳涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌4.62点，或0.04%，报12,926.78点，盘中高见12,964.86点，为2011年8月来最高。