加拿大股市：小跌，因市场在揣摩美联储货币政策立场

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透多伦多9月19日 - 加拿大股市周四小幅收低，因资源类股下滑，抵销公用事业股、电信股和其他高收益类股的涨势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布维持货币刺激计划不变后，投资人稍作喘息。
在上日美联储的意外决定带动股市劲涨后，投资人稍作修整，尝试详细分析美联储对经济的言论，并判断美联储会等多久才开始缩减刺激计划。
金矿股在周三录得约四年来最大单日百分比升幅后，周四回落3.2%，尽管金价跳涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌4.62点，或0.04%，报12,926.78点，盘中高见12,964.86点，为2011年8月来最高。
10大类股中六类上涨。电信股攀升0.9%，公用事业股涨1.4%，金融股跌0.4%，材料股下滑1%，能源股跌0.3%。(完)
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