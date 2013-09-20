加拿大股市：走低，受累于黑莓跌势和对美联储政策前景的忧虑

路透多伦多9月20日 - 加拿大股市周五重挫，因黑莓 警告将裁员且可能录得巨额季度亏损后，股价暴跌，另外，围绕美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策策略的不确定性也令股市承压。

黑莓暴跌16.1%，报9.08加元，且公司的上述声明预计可能为其寻找买家带来更大的阻力。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发出的有关联储购债计划前景的截然不同的信号把投资者搞的一头雾水。

美联储周三宣布保持购债进度不变，尽管消息发布之初，投资者感到欣慰，但之后市场开始分析联储的政策意图，并寻找最终开始缩减购债的时间的线索。

周五圣路易斯联储总裁称，如果经济增长加速，美联储可能在10月会议上缩减购债。

金价走低拖累金矿股表现。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌120.31，或0.93%，报12,806.47点。