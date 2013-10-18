加拿大股市：普遍上涨触及两年高位，本周升1.9%

路透多伦多10月18日 - 加拿大股市主要股指周五延展涨势，再创两年新高，本周也收涨，因数据显示中国第三季经济增速为今年最快，带动工业股和资源股上涨。

因美国政府部份关门影响美国经济，投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟缩减刺激计划，这也增强了股市的吸引力。

Northland Wealth Management董事总经理和投资组合经理David Cockfield在谈到加拿大和欧盟签署数十亿美元自由贸易协定时表示，“我认为此项协议也鼓舞投资人。”

这使加拿大成为八国集团中的唯一一个享有优惠进入全球最大的两个市场欧盟和美国的权利的国家。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升99.73点，或0.77%，报13,136.09点，这是2011年7月来最高收位。本周上涨1.9%，为7月来表现最好的一周。