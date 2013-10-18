加拿大股市：普遍上涨触及两年高位，本周升1.9%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多10月18日 - 加拿大股市主要股指周五延展涨势，再创两年新高，本周也收涨，因数据显示中国第三季经济增速为今年最快，带动工业股和资源股上涨。
因美国政府部份关门影响美国经济，投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟缩减刺激计划，这也增强了股市的吸引力。
Northland Wealth Management董事总经理和投资组合经理David Cockfield在谈到加拿大和欧盟签署数十亿美元自由贸易协定时表示，“我认为此项协议也鼓舞投资人。”
这使加拿大成为八国集团中的唯一一个享有优惠进入全球最大的两个市场欧盟和美国的权利的国家。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升99.73点，或0.77%，报13,136.09点，这是2011年7月来最高收位。本周上涨1.9%，为7月来表现最好的一周。
10项分类指数中除了材料股外，全部上涨，金矿股下跌拖累材料股表现。金融股上涨0.7%。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。