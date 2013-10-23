加拿大股市：结束六日连升收低，但两大铁路股受业绩提振跳升

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透多伦多10月23日 - 加拿大主要股指周三收低，结束六日连升，加拿大两大铁路股受强劲业绩带动跳升，但未能抵消银行股、能源股和矿业股的跌势。
金融股、能源股和原材料股占大盘股指权重超过七成。多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低4.74点，或0.04%，报13,243.32点。
铁路股大涨限制股指跌幅。加拿大前两大的铁路运营商Canadian National Railway Co 和Canadian Pacific Railway Ltd 分别跳升4.4%和10.2%。
矿业股跌幅最大，因金价在昨日触及四周高位后回落。铜价也走软。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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