加拿大股市：结束六日连升收低，但两大铁路股受业绩提振跳升

路透多伦多10月23日 - 加拿大主要股指周三收低，结束六日连升，加拿大两大铁路股受强劲业绩带动跳升，但未能抵消银行股、能源股和矿业股的跌势。

金融股、能源股和原材料股占大盘股指权重超过七成。多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低4.74点，或0.04%，报13,243.32点。

铁路股大涨限制股指跌幅。加拿大前两大的铁路运营商Canadian National Railway Co 和Canadian Pacific Railway Ltd 分别跳升4.4%和10.2%。