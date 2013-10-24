加拿大股市：上涨，资源股上涨盖过电信股下跌的影响

路透多伦多10月24日 - 加拿大主要股指周四上涨，因金矿商业绩强劲及金价走高推升金矿股，这盖过了电信股走弱的影响，投资人忧虑电信业成长拖累电信股表现。

金价触及一个月高位，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激计划。美国原油期货也上涨。

金矿商Agnico-Eagle Mines Ltd 股价暴涨18.5%，此前公司公布强于预期的季度业绩，且上调全年出产预估。同业Goldcorp 上扬4.5%，也受业绩提振。

包括贵金属和基本金属的材料类股急升2.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升81.43点，或0.61%，报13,324.75点。

10大类股中有六项收高。能源股升0.9%。

电信商Shaw Communications Inc 回落3.4%，此前公布第四季获利下降，同业罗渣士(Rogers Communications Inc) 公布其无线业务营收下降后，股价下滑2.7%。(完)