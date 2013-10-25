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市场报道 | 2013年 10月 26日 星期六 05:21 BJT

加拿大股市：在能源股和银行股带动下收高，本周大涨2%

路透多伦多10月25日 - 加拿大主要股指本周上扬2%，周五普涨，刷新两年高位，权重能源股和银行股领涨。

在美国可能保持货币刺激措施以及中国经济成长再度加速的情况下，投资人对资源股占很大权重的加拿大股市愈发乐观。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升74.67点，或0.56%，报13,399.42点，触及2011年7月来最高水准。本周该指数升2%，前两周升幅分别为1.9%和1%。(完)
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