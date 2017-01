加拿大股市：在银行股带领下上扬，静待美联储会议结果

路透多伦多10月29日 - 加拿大主要股指周二收高,金融股和部份资源类股上涨抵销了金矿股下跌的影响,因经济数据支持美联储将保持刺激计划不变的观点。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升68.77点,或0.51%,报13,440.61点。

加拿大天气资源公司Canadian Natural Resources Ltd 上涨2.8%,报33.61加元,能源公司Suncor Energy Inc 升1.4%,报38加元,而金矿商Goldcorp Inc 下滑2.9%,报27.48加元,Barrick Gold Corp 跌2.1%,报20.71加元。

预期美联储将继续执行刺激计划,加之有迹象显示加拿大楼市再度劲扬,推动多家银行股在近几周触及纪录高位。