加拿大股市：在银行股带领下上扬，静待美联储会议结果

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
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路透多伦多10月29日 - 加拿大主要股指周二收高，金融股和部份资源类股上涨抵销了金矿股下跌的影响，因经济数据支持美联储将保持刺激计划不变的观点。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升68.77点，或0.51%，报13,440.61点。
加拿大天气资源公司Canadian Natural Resources Ltd 上涨2.8%，报33.61加元，能源公司Suncor Energy Inc 升1.4%，报38加元，而金矿商Goldcorp Inc 下滑2.9%，报27.48加元，Barrick Gold Corp 跌2.1%，报20.71加元。
预期美联储将继续执行刺激计划，加之有迹象显示加拿大楼市再度劲扬，推动多家银行股在近几周触及纪录高位。
道明银行 升1%，报95.15加元，加拿大丰业银行 涨1.1%，报63.54加元，加拿大皇家银行 升0.7%，报70.06加元。(完)
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