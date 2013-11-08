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中国财经报道 | 2013年 11月 9日 星期六 06:10 BJT

加拿大股市：受美国就业数据带动上涨，本周上升

路透多伦多11月8日 - 加拿大主要股指周五上涨，此前数据显示美国10月非农就业岗位增长意外加速，燃点加拿大金融股和能源股急升。

美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示预算僵局对经济的冲击较原先担心的更为有限。美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万，但失业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。劳工部表示，联邦政府关门16天对经济没有造成“明显”冲击。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨84.13点或0.63%，报13,378.33点。本周上升0.3%。

10个主要板块中九个上升，金融股升0.9%，能源股跳涨1.4%。(完)
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