加拿大股市：受美国就业数据带动上涨，本周上升

美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示预算僵局对经济的冲击较原先担心的更为有限。美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万，但失业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。劳工部表示，联邦政府关门16天对经济没有造成“明显”冲击。