加拿大股市：受美国就业数据带动上涨，本周上升

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透多伦多11月8日 - 加拿大主要股指周五上涨，此前数据显示美国10月非农就业岗位增长意外加速，燃点加拿大金融股和能源股急升。
美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示预算僵局对经济的冲击较原先担心的更为有限。美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万，但失业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。劳工部表示，联邦政府关门16天对经济没有造成“明显”冲击。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨84.13点或0.63%，报13,378.33点。本周上升0.3%。
10个主要板块中九个上升，金融股升0.9%，能源股跳涨1.4%。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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