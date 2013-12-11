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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 06:44 BJT

加拿大股市：录得五个半月最大单日跌幅，担心FED很快将缩减刺激举措

路透多伦多12月11日 - 加拿大股市主要股指周三录得约五个半月来最大单日跌幅，此前美国国会达成初步预算协议，加剧了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始缩减货币刺激举措的担忧。

在连续三日上涨后，多伦多股市指标股指跌至约七周来最低，各大类股均收低。

Encana Corp 大跌5.6%，加剧了股指跌势。此前该公司公布的2014年产出展望，油气产量低于预期。

多伦多股市S&P/TSX综合股价指数 收低190.59点，或1.43%，报13,133.42点。

能源股下跌1.6%，受到美国原油下滑的打压。(完)
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